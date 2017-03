Princesse Lalla Meryem du Maroc : Lumineuse à Paris auprès de François Hollande

Ses venues de ce côté-ci de la Méditerranée sont aussi remarquées qu'elles sont rares : la princesse Lalla Meryem du Maroc était de passage par Paris cette semaine afin de contribuer au rayonnement culturel de son pays, invité d'honneur du Salon du Livre 2017 - rebaptisé en 2016 Livre Paris -, qui s'ouvrait ce vendredi 24 mars et se tiendra jusqu'au lundi 27. Pour la première fois depuis sa création, le rendez-vous parisien a choisi avec le thème "Maroc à livre ouvert" de mettre en lumière les lettres et la culture d'un pays d'Afrique et du monde arabe, témoignant ainsi du dynamisme et de la richesse des échanges entre le Maroc et la France sur le plan éditorial et littéraire.

A deux jours du début de l'événement, la soeur du roi Mohammed VI du Maroc assistait dès mercredi 22 mars au vernissage d'une exposition qui se tient en parallèle et jusqu'au 6 avril à l'Institut du monde arabe, en compagnie du président de la République François Hollande et de Jack Lang, qui l'avaient déjà accueillie en ces lieux pour une grande exposition en 2014 : conçue par la Direction des Archives Royales et expression de la volonté du souverain de "montrer les chefs-d'oeuvre de l'Art du livre au Maroc", "Splendeurs de l'écriture au Maroc, Manuscrits rares et inédits" rassemble des écrits rares, "tant par leurs sujets que pour leurs calligraphies et enluminures", souligne le portail officiel du royaume.

Fidèle à son élégance coutumière en caftan multicolore, la princesse Lalla Meryem réapparaissait jeudi, en indigo et or cette fois, au côté du chef de l'Etat au parc des expositions de la Porte de Versailles pour l'inauguration du pavillon du Maroc à Livre Paris. Ancien ministre emblématique de l'Education nationale, de la Culture et de la Communication, qui avait ouvert en 1981 la première édition du Salon, Jack Lang était également présent pour accompagner l'émissaire du roi Mohammed VI à la découverte de l'emplacement G80 réservé à son pays. Soit 450 m² qui ont pour objectif de mettre en avant sa grande diversité de genres littéraires, d'expressions et de langues, la variété des sujets traités et la liberté de ton de sa littérature ainsi que sa tradition d'ouverture et d'hospitalité. François Hollande s'est à cette occasion vu remettre plusieurs ouvrages.

Agée de 54 ans, la princesse Lalla Meryem est mère de deux enfants issus de son mariage passé avec Fuad Filali, dont elle a divorcé en 1999 : Lalla Soukaïna (30 ans), qui a hérité de son allure et a fait d'elle la grand-mère comblée de jumeaux en septembre 2015, et Moulay (28 ans).