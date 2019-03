Princesse Mary : Ultraglamour pour son opération séduction à Houston

La princesse Mary de Danemark lors d'un dîner de gala au Musée des Beaux-Arts à Houston, à l'occasion d'un voyage de trois jours au Texas avec une délégation culturelle danoise. Le 12 mars 2019 On march 12th 2019 HRH Crown Princess Mary attended a gala dinner at Houston Museum of Fine Arts as part of her tree day visit to Texas with a delegation from the Danish cultural and creative industries. Also attending were Minister for Culture Mette Bock and the Danish Ambassador in the US Henrik Hahn Bramsen.13/03/2019 - Houston