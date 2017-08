Princesse Sofia: Très enceinte et élégante, dernière sortie avant l'accouchement

Au coeur de l'été, alors même qu'elle est enceinte et qu'on découvrait tout récemment la traditionnelle photo de vacances de la famille royale de Suède au complet, la princesse Sofia reste mobilisée pour les causes qui lui tiennent à coeur.

La femme du prince Carl Philip de Suède, qui attend leur second enfant après le prince Alexander né le 19 avril 2016, s'est en réalité acquittée de sa dernière mission officielle avant le début de son congé maternité, l'accouchement étant prévu en septembre.

Dans la journée du mercredi 2 août 2017, la princesse de 32 ans assistait à Bastad à une conférence baptisée Sustainable Tomorrow sur le développement durable organisée en partenariat avec Project Playground, l'association qu'elle a fondée il y a sept ans en Afrique du Sud pour offrir aux enfants démunis des banlieues pauvres du Cap des opportunités dont ils seraient sinon privés.

Avec deux enfants en bas âge, ce sera "un défi"

Vêtue d'une robe bleue signée Ida Sjöstedt (déjà à l'origine de sa robe de mariée) qui moulait son ventre très, très rond – "j'essaye de le contenir", a-t-elle lâché au début du rendez-vous en mettant les mains dessus, provoquant l'hilarité générale –, la princesse Sofia de Suède a confié à sa sortie de l'Hôtel Skansen avoir trouvé les débats "inspirants et instructifs", se disant heureuse d'avoir pu confronter différents points de vue. Questionnée par les journalistes sur sa grossesse et l'arrivée prochaine d'un second enfant dans la famille, elle a par ailleurs concédé que ce serait "un défi", avec deux enfants en bas âge, d'organiser son temps de manière à poursuivre ses engagements philanthropiques et royaux, mais elle entend bien y parvenir.

Quelques moments après, Sofia de Suède réapparaissait pour un dîner de gala ponctuant ce séminaire portant sur les perspectives d'avenir en accord avec les objectifs fixés par l'agenda 2030 des Nations unies. Somptueuse dans une robe bleu ciel, c'est à nouveau sans son époux qu'elle s'est présentée à l'événement, organisé au sein des Jardins Norrviken, qui comptent parmi les plus beaux d'Europe.

Le prince Carl Philip et la princesse Sofia se sont installés au début de l'été dans leur nouvelle résidence, la Villa Solbacken. Parés pour ouvrir le nouveau chapitre de leur vie de famille, à quatre.