Priscilla Betti : Avec son chéri Gilles, ils pensent au mariage et au bébé...

Le 18 mai, Priscilla Betti posait pour la première fois, officiellement, sur un tapis rouge au bras de son compagnon. Un mystérieux chéri qu'elle avait déjà brièvement évoqué sans jamais lever le voile sur son identité. Aujourd'hui, elle se confesse plus longuement...

Interrogée par Gala à l'occasion de la sortie de son nouveau disque intitulé La vie sait, Priscilla a parlé de sa situation amoureuse. Il faut dire que lorsqu'elle a connu une petite traversée du désert, avant de rebondir grâce à la comédie musicale Flashdance, elle a pu compter sur la présence de son amoureux Gilles Noto, avec qui elle est en couple depuis quatre ans. "Gilles m'a écoutée, rassurée. Il m'a fait profiter de son expérience dans la mesure où lui aussi connaît ces périodes où l'on n'arrive pas à vivre de son métier", dit-elle. En effet, son amoureux a été footballeur en championnat national, il est passé par Nice, Châtellerault ou la Suisse. Un métier qu'il a exercé pendant plus d'une décennie jusqu'à ce que des pépins de santé le forcent à arrêter et à se reconvertir. Désormais, il gère une entreprise de chauffeurs privés à Nice.

Avec son chéri, Priscilla Betti est heureuse et savoure leur quotidien sur la côte d'Azur. Ils ont même emménagé ensemble et, fusionnels, lorsque la jeune femme devait venir à Paris pour le travail ou pour sa participation à Danse avec les stars, il répondait toujours présent. Quid de l'avenir ? Alors que la star a 28 ans et son compagnon 33 ans, la question du mariage et du bébé commence à se poser. "On y pense mais il faut que nous construisions nos vies dans nos métiers respectifs et nous avons encore quelques caps à passer", disent-ils.

L'intégralité de l'interview est à lire dans Gala en kiosques le 24 mai 2017.

