Priscilla Betti : Divine naïade pour ses vacances avec son amoureux mystère

Ce n'est pas seule que la finaliste de la 6e saison de Danse avec les Stars (avec Christophe Licata) a fait ce voyage, mais en compagnie d'un jeune homme dont elle n'a pas voulu dévoiler l'identité. Sur l'une des photos de son voyage, on la découvre en duo sur une pirogue...

En 2014, alors qu'elle effectuait son grand retour sous les feux des projecteurs avec la comédie musicale Flashdance, la chanteuse s'était confiée sur son couple et son petit ami. "Le mien n'est pas quelqu'un du même milieu professionnel que moi. Il n'est pas dans le métier mais me comprend. On arrive à rester équilibrés parce que je fais l'effort de me mettre à sa place. Quand c'est difficile pour lui de me voir happée par la lumière, je rectifie le tir", avait-elle déclaré à Gala. Qu'elle soit ou non toujours avec le même amoureux, Priscilla Betti refuse toujours de l'exposer.