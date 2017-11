PSG-Nantes : Flavie Flament folle amoureuse de Vladimir devant Agathe Auproux

Samedi après-midi, le PSG recevait le FC Nantes au Parc des Princes, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Sur le rectangle vert, les Parisiens ont sans surprise corrigé les canaris nantais sur le score de 4 buts à 1, avec notamment un doublé du buteur parisien Edinson Cavani. Dans les tribunes, de nombreuses personnalités ont garni les travées de la section VIP, autour de quelques habitués comme Nicolas Sarkozy.

Arrivée tôt avant le coup d'envoi à 17h, Flavie Flament a ainsi profité de l'avant-match et de l'échauffement de Neymar et ses coéquipiers, en compagnie de son amoureux Vladimir. Oubliant les caméras ou objectifs pouvant être braqués sur la tribune présidentielle, les deux tourtereaux semblaient dans leur bulle, affichant leur complicité entre deux baisers. Non loin d'eux, bien plus discrète, Agathe Auproux a elle aussi apprécié le spectacle en très bonne compagnie, celle de son chéri Boris.

Couple ou simple duo complice, le rappeur Tyga – qui donnait un concert au Queen Club le soir même – s'est réchauffé avec la belle Barbara Palvin, et au côté de son ami DJ Snake. La chanteuse Zaho et le musicien et auteur-compositeur-interprète Florent Mothe semblaient aussi très proches.

Rachid M'Barki, Thierry Chassagne, Pierre Sarkozy, Florent Manaudou (qui était également hier sur le plateau de Danse avec les Stars), Marie Sara ou encore le sélection du Maroc Hervé Renard étaient également de la partie pour assister à la belle victoire des Parisiens.

Le PSG caracole en tête de la Ligue 1 avec 6 points d'avance sur Monaco – qu'ils affronteront lors de la prochaine soirée – et reste invaincu depuis le début de la saison.