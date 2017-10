Agathe Auproux victime de son succès : "On ne verra plus mon mec"

Voilà un an qu'Agathe Auproux travaille aux côtés de Cyril Hanouna sur C8, dans Touche pas à mon poste. La vie de l'ex-journalistes des Inrocks s'est transformée, d'autant qu'elle se trouve au coeur de folles rumeurs. Des thèmes qu'elle aborde avec le magazine Voici.

Victime de son nouveau succès, la jolie brune de 25 ans apprend à protéger sa vie privée. "Je ne peux plus me servir des réseaux sociaux avec la même nonchalance qu'avant. J'ai encore du mal à accepter que la télé puisse dicter mon nouveau quotidien", déclare-t-elle. Une des résolutions qu'Agathe Auproux a donc prise est de ne plus se montrer avec son petit ami. Elle confirme : "Quand je me suis rendu compte qu'une photo postée sur mon compte pouvait générer quatre, cinq articles en ligne, j'ai décidé de ne mettre en scène que moi. Comme tous les gens de ma génération, j'assume mon narcissisme, mais désormais, on ne verra plus mon mec, ma mère ou mon frère."

Concernant les rumeurs dont elle a fait l'objet, la brunette à lunettes a évoqué celle selon laquelle elle aurait eu une relation avec Cyril Hanouna. "On a toujours prêté à Cyril et à ses chroniqueuses des relations amoureuses, c'est un immense fantasme collectif ! Mais oui, j'ai été débile de réagir à ça, je manque encore sans doute de maturité", déclare-t-elle.