Purepeople.com et Alexa d'Amazon : Votre flash people maintenant disponible !

"Alexa, quelles sont les nouvelles ?" : c'est par ces mots que débutera votre nouveau rendez-vous régulier avec le meilleur de l'actu people – un rendez-vous que vous n'aurez bientôt plus envie de manquer !

Grâce à Alexa, l'assistant personnel intelligent d'Amazon, et Purepeople.com, votre concentré d'info personnalisé et renouvelé vous est désormais proposé au format audio par simple commande vocale, dès ce 13 juin 2018.

Rythmé, percutant, pertinent et volontiers impertinent, le "flash briefing" Purepeople vous donnera à entendre l'essentiel de l'info sur les célébrités... et plus si affinités : outre les top stories du jour, gros titres qu'il ne fallait pas rater, votre zapping quotidien s'enrichira de nombreuses pépites – la phrase qui buzze, les coulisses (souvent cocasses) de la rédaction, "le bon coin VIP" ou les petites annonces du starsystem, la météo people, le "royal au bar", l'anniversaire de star (et l'idée cadeau qui va avec)...

En quelques secondes, de quoi se préparer sans effort à briller dans les dîners mondains ou simplement se tenir informé de manière préférentielle, où l'on veut et quand on veut.

Alors, qu'attendez-vous encore pour solliciter Alexa ?