Quand Johnny Hallyday racontait les "mensonges" de sa fille Laura Smet

La violente brouille familiale qui déchire le clan Hallyday depuis le 12 février 2018 autour de la succession de Johnny continue de faire couler beaucoup d'encre. Mercredi 21 février, le magazine L'Express a ainsi décidé de consacrer un long reportage intitulé "Les psychodrames de l'héritage", mettant en avant la querelle qui fait rage entre les enfants aînés du rockeur disparu, Laura Smet (34 ans) et David Hallyday (51 ans), et leur belle-mère Laeticia (42 ans), seule bénéficiaire de son héritage et citée dans son testament avec leurs filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans).

Comment une famille qui semblait pourtant si proche du vivant du Taulier (en témoignent les SMS qu'échangeait encore Laeticia en 2016 et 2017 avec Laura et David) en est arrivée là ? "Des proches de Johnny et Laeticia confirment des relations tendues, mais évoquent, eux, la part de responsabilité des enfants : ils supportaient mal cette épouse plus jeune que David et à peine plus vieille que Laura. Le plus sévère ? Johnny lui-même", lit-on dans L'Express.

Elle nous a souvent montés les uns contre les autres

Nos confrères citent ainsi le témoignage du regretté chanteur à l'époque où il s'était confié sur sa fille aînée dans les pages de son autobiographie Dans mes yeux, sortie en 2013 et écrite par Amanda Sthers. De sa propre confidence, reprise dans de nombreux médias ces derniers jours, le lien a parfois été difficile du fait des "mensonges" de l'actrice. "Souvent, elle nous a montés les uns contre les autres. Mais quand, enfin, elle a été confrontée à notre demande commune de rétablir les choses, nous avons pu nous en sortir et l'aider aussi. Je pense qu'elle mentait à cause d'un mal-être. Je suis très reconnaissant à ma femme d'avoir supporté ces disputes montées artificiellement par Laura, alors que ce n'était pas son enfant", avait déclaré Johnny Hallyday.

Le rockeur avait également tenu des propos raides à l'égard de son fils David, qui lui avait composé l'opus Sang pour sang en 1999. "Il a été heureux. Moi, j'avais envie, j'avais faim. On ne peut pas être élevé dans le confort et avoir la rage au ventre. [...] Je ne crois pas aux fils à papa qui réussissent. Il faut en avoir bavé. Il faut comprendre les gens. Alors, David ne sait pas vraiment quoi faire de son talent", avait-il lâché. Pour un proche du fils de Sylvie Vartan, ces déclarations avaient été un véritable coup de marteau. "Le livre a ravivé les tensions. David a été meur­tri", confirmait un ami commun au Parisien le 14 février dernier.