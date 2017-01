Rabbi Jacqueline : Que sait-on de la suite des aventures de Rabbi Jacob ?

Au début du mois de décembre, on a appris avec surprise qu'une suite des Aventures de Rabbi Jacob, film culte de 1973 à plus de 7 millions d'entrées rediffusé sur France 2 ce 1er janvier, se préparait. On fait le point sur ce projet étonnant.

C'est le site Allociné qui a dévoilé que Danièle Thompson (Cézanne et moi), scénariste du premier volet avec son père, le regretté Gérard Oury, s'était associée à Jul (auteur du dernier volet de Lucky Luke) pour se lancer dans un deuxième opus au titre intrigant : Rabbi Jacqueline.

Le récit de Rabbi Jacqueline se déroule quarante ans après le premier opus et s'intéressera à la descendance des personnages de Victor Pivert, Slimane et Salomon. "Dans une France qui a perdu son insouciance, n'aurait-on vraiment plus le coeur à rire ensemble d'un industriel raciste déguisé en rabbin pour sauver un arabe ?, annonçaient les producteurs Haut et court et G Films. Parce que l'envie de revoir un tel portrait de la France n'a jamais été aussi pressante et que mieux aimer notre pays à la lumière de ses défauts est de salubrité publique. (...) Inutile de chercher qui serait le nouveau Louis de Funès... Dans la France du XXIe siècle, ce ne peut être qu'une femme !"

Danièle Thompson avait été sollicitée le 7 décembre par Europe 1 et l'émission La Cour des grands pour donner quelques détails supplémentaires : "Jacqueline, c'est le nom de ma mère ! C'est une suite sans en être une puisque c'est un énorme saut dans le temps. (...) C'est une idée qui va être développée et je peux vous dire qu'avec l'expérience que j'ai eue d'écrire avec mon père le premier scénario, je sais que ce n'est pas facile ! On a un long chemin devant nous parce que ce sont des sujets à la fois formidables et délicats. Il va falloir être digne de la fameuse attente, je sais que c'est compliqué car, un petit peu comme pour La Grande Vadrouille, le public est un petit peu propriétaire du film et donc il faut pas le décevoir. On va se mettre au travail et, pour le moment, on ne sait absolument pas qui seront les comédiens."