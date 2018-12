Rachel Legrain-Trapani : Divorce, SMIC, alternance, ses années de galère...

Vendredi 7 décembre 2018, Rachel Legrain-Trapani était l'invitée de Mathieu Delormeau dans son émission TPMP people sur C8. L'occasion pour l'ancienne reine de beauté de revenir sur les années de galère professionnelle et financière qui ont suivi son sacre de Miss France 2007.

La jolie brune n'avait que 18 ans lorsqu'elle s'est vue remettre l'écharpe de Miss Picardie, puis celle de Miss France. Après son année de Miss, elle a rapidement entamé une carrière de mannequin et animatrice pour divers médias. En 2013, elle s'est mariée au footballeur français Aurélien Capoue et s'est accordée une pause pour s'occuper de leur fils Gianni, né quelques mois après leur union. Mais leur séparation trois ans plus tard a poussé Rachel Legrain-Trapani a reprendre une activité professionnelle, non sans difficultés.

"J'ai connu une rupture et j'ai dû rebondir par la suite. Je m'étais arrêtée de travailler pour élever mon enfant (...) J'ai voulu retravailler ensuite, quand mon fils est entré à l'école, a confié celle qui a récemment soutenu les gilets jaunes. J'ai repris mes études parce que je n'avais pas pu après Miss France, j'étais un peu aveuglée par toute cette lumière. J'ai été en alternance et oui, j'ai touché le SMIC pendant un an avant d'être embauchée." Depuis plus d'un an, Rachel Legrain-Trapani officie en tant qu'animatrice pour la chaîne Weo TV. Elle se consacre essentiellement à des programmes promouvant sa région du Nord.