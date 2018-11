Rachel Legrain-Trapani et Benjamin Pavard : Photos intimes de leur week-end cosy

La vie amoureuse des stars passionne leurs milliers de fans ! Ceux de Rachel Legrain-Trapani suivent avec attention l'avancée de sa relation avec Benjamin Pavard. Ce week-end, le couple s'est envolé pour la Suisse et y profite de moments en tête-à-tête, idéal pour consoler le footballeur d'une nouvelle défaite...

Vendredi 23 novembre, le VfB Stuttgart s'est incliné 2-0 sur le terrain du Bayer Leverkusen. Rachel Legrain-trapani console l'arrière droit de l'équipe allemande et de l'équipe de France. Les tourtereaux ont posé leurs valises à Zurich pour un week-end en amoureux et en partagent les images avec leurs près de 2 millions de followers Instagram confondus.

Ainsi, les internautes suivent les aventures suisses de l'ex-Miss France et son chéri. Rachel les a conviés , via sa story du week-end, à se rendre au spa de l'hôtel en peignoir, au petit-déjeuner dans leur chambre ou encore à table pour dîner avec eux. "J'ai deux amours", écrit-elle sur une image animée du champion du monde et d'une fondue au fromage à partager.

À cause de leur profession, Rachel Legrain-Trapani et Benjamin Pavard vivent séparément. La première enchaîne les déplacements pour ses reportages qu'elle anime sur la chaîne locale Wéo TV diffusée dans les Hauts-de-France. L'athlète réside en France et est récemment rentré en France pour la trêve internationale.

Du fait de la distance, Rachel et Benjamin profitent de chaque retrouvailles. À Zurich, ils taisent les rumeurs de tension dont leur couple a récemment fait l'objet.