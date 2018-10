Rachel Legrain-Trapani – La maman de Gianni inquiète: "La peur ne me quitte pas"

Rachel Legrain-Trapani se pose des questions.

Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2018, notre ex-Miss France 2007 aujourd'hui en couple avec le footballeur Benjamin Pavard a profité d'une nuit agitée pour prendre la parole sur son compte Instagram. Alors qu'elle regardait son fils Gianni (bientôt 5 ans, né de ses amours passées avec Aurélien Capoue) dormir paisiblement, l'ex-reine de beauté de 30 ans a statué : "Insomnie... L'avantage d'être chez papy et mamie, c'est que nous partageons le même lit, je te sens blotti contre moi comme si tu avais peur que je parte... J'écoute ta respiration et je sens mon coeur se serrer si fort... Je repense à ces cinq dernières années."

Et la belle de poursuivre, assumant ses doutes : "Je me pose des questions, est-ce que j'en fais trop ? Pas assez ? Je fais de mon mieux, ça c'est certain. Ma force et ma faiblesse à la fois, j'essaie de nous tracer un bel avenir mais je ne sais pas pourquoi la peur ne me quitte pas. Peur de ne pas avoir les épaules assez solides. Je pense que l'immensité de la nuit me fait douter, le soleil se lèvera bientôt et effacera tout ça. Ne t'inquiète pas. Prête pour une nouvelle journée de combat."

Le 16 octobre dernier, à l'occasion d'une interview avec Télé Star, Rachel Legrain-Trapani révélait déjà à quel point le bien-être de son fils l'inquiétait après que ce dernier lui avait fait comprendre qu'il aimerait qu'elle arrête de fumer. "Il a 4 ans et demi et cet été, il m'a lancé, alors que j'avais une cigarette à la main : 'Maman, tu vas mourir.' Ça m'a fait l'effet d'un électrochoc. Je me suis sentie bête. Je veux lui donner le bon exemple", a-t-elle raconté. Quelques jours plus tard, l'ex-Miss participait à l'émission Promis, c'est la dernière (TF1) afin d'évoquer son combat contre la cigarette.