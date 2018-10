Rachel Legrain-Trapani : Le message "électrochoc" de son fils Gianni...

Samedi 20 octobre 2018, Rachel Legrain-Trapani prendra les rênes du nouveau programme de TF1 intitulé Promis, c'est la dernière. L'ex-Miss France sera accompagnée de l'humoriste Titoff à l'animation pour assister le parcours de sept anonymes, prêts à arrêter la cigarette pendant trente jours à l'occasion du Mois sans tabac. Un tabacologue et un coach sportif seront également présents pour suivre leur évolution.

A quelques jours du lancement de l'émission, Rachel Legrain-Trapani est revenue sur son propre passé de fumeuse auprès de nos confrères de Télé-Star. Elle y dévoile qu'elle avait tendance à s'allumer une cigarette sans raison particulière : "J'en allumais par réflexe, quand j'étais stressée. Je n'avais aucune envie d'arrêter car je n'avais pas de problème de santé particulier."

Mais, à 30 ans, la jolie brune décide enfin de se libérer de cette addiction. Et c'est son fils Gianni, inquiet pour sa santé, qui va la convaincre de décrocher : "Il a 4 ans et demi et cet été, il m'a lancé, alors que j'avais une cigarette à la main : 'Maman, tu vas mourir'. Ça m'a fait l'effet d'un électrochoc. Je me suis sentie bête. Je veux lui donner le bon exemple."

Gianni n'est pas le seul homme de sa vie à avoir exprimé son désir de la voir arrêter de fumer. Son chéri, le footballeur Benjamin Pavard n'appréciait pas non plus cette mauvaise habitude : "Ce n'est pas terrible quand dans un couple, l'un fume et l'autre pas. Surtout pour lui qui est sportif. Ça crée forcément des tensions. Ça l'énervait surtout quand je sentais la cigarette."

