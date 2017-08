Rachel Legrain-Trapani sans maquillage : L'ex-Miss France radieuse en bikini

En France, nos Miss brillent toujours par leur beauté naturelle. Même après leur règne, nos anciennes reines de beauté n'oublient pas les recettes qui ont fait leur succès et continuent d'abreuver leurs réseaux sociaux de clichés glamour.

Mercredi 16 août 2017, Rachel Legrain-Trapani (28 ans), Miss France 2007, a par exemple décidé de publier un selfie assez canon sur lequel on la voit simplement prendre la pose en bikini depuis son lieu de vacances, Malaga en Espagne. "Bientôt la fin des vacances... J'avais pris goût à rester en maillot de bain et en tongs, à ne plus me maquiller ni me coiffer Grrrr", a-t-elle indiqué en légende de celui-ci.

Forcément, le selfie de celle qui avait fait un passage éclair dans la 3e saison de Secret Story a fait forte impression auprès de ses 67 000 abonnés ! "Tu es vraiment très belle", "Au naturel, tu n'es vraiment pas mal non plus", "Sans artifice et tellement séduisante... La rentrée approche, mais votre sourire est à lui seul la plus belle des cartes postales", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Le lendemain, jeudi 17 août, c'est depuis l'aéroport de Malaga que Rachel a donné de ses nouvelles en publiant cette fois un cliché de son fiston, Gianni (3 ans et demi), prêt à s'envoler pour rejoindre l'Hexagone. "Mes super-héros et moi rentrons à la maison", a commenté Rachel Legrain-Trapani en légende du cliché montrant son petit trésor en train de s'amuser avec des figurines de Batman et de Spiderman.