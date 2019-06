Rachel Legrain-Trapani : Son ex Benjamin Pavard, sexy et seul en vacances

Cet été encore, les stars partageront sur les réseaux sociaux leurs plus belles photos de vacances ! Benjamin Pavard lance les hostilités. Le footballeur et ex-petit ami de Rachel Legrain-Trapani s'affiche torse nu et musclé, pour le plus grand bonheur de ses admirateurs et admiratrices...

Benjamin Pavard compte plus d'un million de followers sur Instagram. Il y a publié une nouvelle photo le week-end dernier, pour informer les internautes du début de ses vacances. L'athlète de 23 ans pose les mains dans les poches de son short de bain au bord d'une piscine.

Au calme dans une maison en hauteur, Benjamin Pavard se dore la pilule au soleil et profite d'une vue magnifique sur la mer.