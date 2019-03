Rachel Legrain-Trapani et Benjamin Pavard : Insultée, elle a songé à...

L'amour n'a pas vaincu. Après un an de relation, Rachel Legrain-Trapani (30 ans) a annoncé sa rupture avec Benjamin Pavard (22 ans), en février dernier. Bien qu'elle souhaite passer à autre chose, Miss France 2007 évoque parfois son idylle avec le champion du monde quand cela s'y prête. Vendredi 15 mars 2019, dans l'émission Touche pas à mon people (C8) dont elle est chroniqueuse depuis la rentrée, Rachel est revenue sur les critiques dont elle a fait l'objet concernant sa différence d'âge avec le joueur du VfB Stuttgart.

"Ça a été très très compliqué pour moi à gérer. Non pas à cause de la presse mais des commentaires sur les réseaux sociaux. J'ai été insultée de tous les noms, on a dit que j'étais sa mère, que j'étais une cougar, que j'étais trop vieille, que j'étais ridée. C'était horrible", a confié la maman de Gianni (5 ans, née de son histoire passée avec Aurélien Capoue).

Rachel Legrain-Trapani l'a tellement mal vécu qu'elle a songé a avoir recours à la médecine esthétique : "Je suis même arrivée à un point où je me suis renseignée pour faire des injections tellement j'étais mal. Je me suis sentie tellement mal, c'était des messages constamment."

La raison de leur rupture

Récemment interrogée par nos confrères de Gala, la jeune femme a dévoilé la raison de sa rupture avec Benjamin Pavard : "J'ai idéalisé cette vie de couple. L'amour ne suffit pas toujours, ça d'ailleurs été la leçon de mon premier mariage. (...) Pourtant, je m'étais autorisée encore une fois à y croire, mais, depuis la fin de la Coupe du monde, c'était devenu de plus en plus compliqué. Il est dans son univers, moi dans une autre réalité."

Au cours de leur relation, elle a multiplié les allers-retours en Allemagne, un week-end sur deux pour être avec son ex-amoureux. "Au début, ça me faisait mal. Ben lui s'en est toujours moqué. Il a cette insouciance que les hommes plus mûrs n'ont pas toujours", s'est-elle souvenue. Après leur rupture, Rachel Legrain-Trapani s'est envolée pour le Maroc, un bon moyen de changer d'air pour tenter d'oublier sa tristesse.