Rachida Dati visée par une enquête : Elle répond et contre-attaque

Carlos Ghosn, ancien PDG de Renault-Nissan, est toujours assigné à résidence au Japon. L'homme d'affaires est notamment soupçonné d'abus de bien sociaux. C'est dans ce contexte que le Parquet national financier ouvre une enquête le 31 mai 2019 "après une plainte visant l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer pour des contrats avec RNBV, filiale néerlandaise de l'alliance Renault-Nissan", écrit Le Figaro. Cette plainte a été déposée par une actionnaire de Renault le 17 avril pour "corruption de membres de l'Union européenne", "abus de bien sociaux" et "corruption active et passive", a précisé l'avocat de la plaignante, Me Jean-Paul Baduel, auprès de l'agence Reuters. Elle vise les deux personnes citées plus haut mais aussi les époux Carlos et Carole Ghosn.

Rachida Dati, députée européenne et maire du 7e arrondissement, a souhaité répondre à ces soupçons dans un communiqué de ses avocats, Mes Hervé Lehman et Olivier Pardo. Ces derniers écrivent avoir "pris connaissance de la campagne de presse calomnieuse menée par l'avocat d'un actionnaire anonyme de Renault diffusant à l'envie des propos diffamatoires constituant de fausses informations dans le seul objectif de déstabiliser Madame Rachida Dati qui a annoncé sa candidature à la Mairie de Paris alors que, ainsi qu'elle l'a indiqué à de multiples reprises, elle est intervenue en qualité d'avocat au terme d'une convention qui respectait toutes les obligations posées par l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, ce qui est aujourd'hui confirmé".

La figure de droite entend répondre par voie judiciaire à ces accusations : "Dans ces conditions, Madame Rachida Dati diligente une plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de la personne mystérieuse qui a déposé une plainte mensongère, fait délivrer une citation directe en diffamation à l'encontre de l'avocat de cette personne, Me Jean-Paul Baduel et remettra aujourd'hui au Parquet national financier les pièces confirmant la parfaite légalité de son intervention. Madame Rachida Dati fait en outre toutes réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de cette plainte ce d'autant que la direction de Renault et de l'Alliance avaient une connaissance parfaite de sa mission d'avocat dès 2010. Rien n'a été caché et tout a été déclaré aux autorités publiques françaises et néerlandaises. En aucun cas, Madame Rachida Dati, ancienne Garde des Sceaux, magistrate en disponibilité et avocate, ne se laissera faire par cette campagne de dénigrement et de déstabilisation dont nul n'est dupe." Affaire à suivre...