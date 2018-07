Raphaël Varane : Avec son fils trop craquant pendant que sa grand-mère danse

Constant durant sa Coupe du monde 2018, Raphaël Varane aura été l'un des héros de l'équipe de France, à n'en pas douter. Au coup de sifflet final de ce France – Croatie où nos Bleus ont décroché leur deuxième étoile de champion du monde, l'ex-Lensois aujourd'hui madrilène a pu laisser sa joie exploser.

Sur Instagram, il a immortalisé à plusieurs reprises son bonheur. Une des photos a plus touché que les autres : celle sur laquelle il embrasse la coupe avec son fils Ruben, 1 an et demi, dans les bras. Deux émojis coeur rouge en légende, et le tour était joué. Ses fans n'ont pas manqué de souligner le côté trop craquant de cette irrésistible photo. "Si chou", "Trop mimi", "Tellement chou", "Trop mignon", peut-on lire entre les "bravo champion" et autres messages de félicitations, soulignant parfois l'exploit de ce jeune homme de 25 ans qui a remporté 4 Ligue des Champions (avec le Real Madrid) et une Coupe du monde.