Raquel Garrido : Sa soeur Tatiana a participé à The Voice !

Raquel Garrido, la très décriée avocate, porte-parole du parti La France insoumise et, désormais, intervenante dans l'émission Les Terriens du dimanche, a-t-elle cédé à l'appel de la télé en voyant sa soeur Tatiana évoluer dans la lucarne ? Possible... Il faut dire que la jeune femme a fait un bout de chemin dans The Voice, soutenue par son aînée.

En 2015, dans la version québécoise du programme musical, intitulé de l'autre côté de l'Atlantique La Voix, Tatiana Garrido tentait sa chance avait succès ! En effet, lors des auditions à l'aveugle de la 3e saison du show télé, elle avait interprété Hoochie Coochie Man, un titre de 1970 du bluesman Muddy Waters. En coulisses, on pouvait voir plusieurs membres de sa famille, dont sa soeur Raquel. La chanteuse avait alors réussi l'exploit de faire retourner les quatre sièges des coachs, dont ceux d'Isabelle Boulay et de Marc Dupré, le gendre de Céline Dion.