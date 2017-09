Rayane Bensetti : "Mon père m'a défoncé..."

Alors qu'il prépare la suite de Tamara, l'acteur Rayane Bensetti s'est confié au journal suisse Le Matin et a répondu à une interview "Indiscrète". L'occasion de découvrir qu'il était un enfant turbulent et... chapardeur !

Rayane Bensetti raconte qu'enfant il était "un grand perturbateur", du genre assis au fond de la classe à faire des âneries même s'il travaillait "plutôt bien". Inconditionnel "des vannes", cela a fini par lui causer du tort car il a tout de même été "viré de trois établissements". On imagine qu'il a dû donner du fil à retordre à ses parents, qui ont divorcé quand il avait 6 ans, le laissant "sous le choc".

Toutefois, avec son papa, il filait droit et raconte d'ailleurs la fois où il a volé dans un magasin. "Mon père m'a défoncé. Et j'insiste sur le défoncé. Un des meilleurs amis de mon papa travaillait dans un supermarché. Je les voyais très amis je me suis dit que je pouvais me servir de Smarties et autres chocolats. Arrivé à la maison, je lui ai dit : 'Regarde ce que j'ai pris ? Tu ne lui dis pas hein ?' Il m'a collé une baffe et m'a demandé de tout ramener en m'excusant. J'avais 8 ans et, depuis, je n'ai plus jamais volé", raconte-t-il.

Thomas Montet