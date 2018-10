Reconnaissez-vous cette petite fille devenue chanteuse et actrice ?

Souhaitant soutenir Plan International France, une fondation faisant partie du réseau Plan International qui défend les Droits des Enfants et l'égalité filles-garçons dans 56 pays, cette artiste française a donc posté une photo d'elle enfant, pile pour la Journée internationale des droits de la fille.

On lui doit une flopée de tubes au début des années 2000, faisant un carton auprès de la jeune génération. Par la suite, elle a exploré plusieurs styles avec plus ou moins de succès. En parallèle, cette ancienne adepte du patinage artistique a développé sa carrière de comédienne, multipliant les téléfilms ainsi que quelques projets au cinéma. On a d'ailleurs pu la voir dans un film au côté de la star Jackie Chan et dans un autre avec le boxeur Mike Tyson. Mais, depuis un peu plus d'un an, c'est dans le feuilleton de TF1, Demain nous appartient qu'on la retrouve...

Vous aurez reconnu... Lorie Pester.

La chanteuse, aujourd'hui âgée de 36 ans, était une gamine très craquante ! Alors qu'elle sort le livre Les choses de ma vie, Purepeople est allé à sa rencontre et elle nous a dit quelques mots sur son collègue de la série de TF1, Clément Rémiens, actuel candidat de Dals.

Thomas Montet