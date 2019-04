Reese Witherspoon, 43 ans : "J'ai gagné mes cheveux gris et mes rides"

Reese Witherspoon a fêté ses 43 ans le 22 mars dernier, et sent bien dans sa peau. Elle préfère même son âge actuel à sa vingtaine. En termes de beauté, l'actrice révèle : "J'ai le sentiment d'avoir gagné mes cheveux gris et mes rides."

Reese Witherspoon s'est entretenue avec le magazine Allure. Elle y explique se sentir mieux à son âge que pendant sa vingtaine, un bien-être aussi bien moral que physique.

"Je n'avais pas les mêmes choses à dire. J'ai 43 ans et j'ai eu plein d'expériences, et je peux parler avec réflexion des changements que j'aimerais voir dans ce monde, confie l'héroïne de la série Big Little Lies. J'ai le sentiment d'avoir gagné mes cheveux gris et mes rides. Je les aime. Je préfère donc avoir 43 ans que 25." Reese Witherspoon a certainement tenu le même discours vendredi soir chez Kate Hudson, à la soirée d'anniversaire de l'actrice. Elle en était une des invitées.

Reese Witherspoon est mariée à Jim Toth. La star est maman de trois enfants, Ava Phillippe, Deacon (19 et 15 ans, nés de sa première union avec l'acteur Ryan Phillippe) et Tennessee (6 ans). Ce samedi 20 avril, Reese a été photographiée en plein footing avec ses deux garçons.