Remi Notta (Secret Story 9) accro la la musculation : Son évolution épate...

Si Rémi Notta se fait discret sur nos petits écrans, le beau gosse de Secret Story 9 (NT1) récemment passé par Les Marseillais & Les Ch'tis VS Le reste du monde (W9) se consacre actuellement à ses projets personnels et surtout à sa remise en forme !

En effet, l'ex-petit ami d'Emilie Fiorelli (gagnante de Secret Story 9) a décidé d'entretenir sa silhouette à l'instar de Julien Bert et de se muscler avant l'arrivée des beaux jours. Sur Instagram, où certains n'avaient pas hésité à lui faire savoir qu'il s'était quelque peu empâté il y a quelques semaines, Rémi (26 ans) multiplie ainsi les clichés après ses sessions sportives et affiche son torse de rêve pour le plus grand bonheur de ses fans. "New body, new life, new project", pouvait-on lire mercredi 8 février en légende d'un cliché immortalisé par un certain Nass Gaya, soit "Nouveau projet, nouvelle vie, nouveau projet" en VF.

Bien entendu, il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que le jeune homme qui se définit dorénavant comme un "model" et un "man influencer" sur Instagram reçoive de nombreux compliments de la part de ses admirateurs. "BG ! C'est du lourd <3", "Moi je veux bien qu'il me fasse un gâté lui !", "Il est tellement parfait", "Très belle photo, il est trop beau !" pouvait-on lire dès les premières réactions.

Cette transformation physique permettra-t-elle à Rémi Notta de mener à bien ces "projets" encore mystérieux ? À suivre...