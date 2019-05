Renan Luce, les raisons de son départ des Enfoirés : "Une période compliquée..."

La lettre, Les voisines... Voilà des titres qui nous renvoient tous en 2006, lorsque Renan Luce sortait son premier album, vendu à plus de 800 000 exemplaires. Treize ans plus tard, le chanteur revient avec un troisième album, déterminé à faire oublier le flop de son second opus. Dans une interview à Paris-Match, l'artiste de 39 ans revient sur cette période de vide.

Au moment de ses grands succès, Renan Luce intègre très vite la troupe des Enfoirés, en 2009, en même temps que Shy'm et Sheryfa Luna. "Un jour, on reçoit un coup de fil de Jean-Jacques Goldman, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai dit oui sans hésiter en me souvenant que, quand j'étais petit, je regardais les Enfoirés à la télé et rêvais d'en faire partie", expliquait-il à Télé-Loisirs.

Absent de cette grande famille depuis quelques années déjà, Renan Luce est revenu sur les vraies raisons de son départ. "Goldman a toujours dit qu'il voulait sur scène des gens qui remplissaient des salles. Comme j'ai connu une période plus compliquée, on a convenu que je n'y avais plus ma place", confie t-il.

Peut-être la regagnera-t-il avec son troisième album ? Il évoque également les raisons qui l'ont poussé à renouer avec la vie d'artiste. D'abord, il y a sa rupture avec Lolita Séchan, auteure à succès et fille du chanteur Renaud. Ensemble, ils ont une petite fille Héloise (7 ans). "Je voulais être sincère, arrêter de mettre de la distance entre mes émotions et mes chansons. Cette séparation m'a permis de faire le grand saut vers l'intime", poursuit le père de famille. Ce disque, sobrement intitulé Renan Luce, lui a permis de "refermer une page sans nostalgie, mais avec mélancolie". Aujourd'hui, le chanteur peut commencer un nouveau chapitre, puisqu'il sera en tournée à partir du 12 juillet 2019.

Retrouvez l'interview de Renan Luce en intégralité dans le dernier numéro de Paris-Match, daté du 29 mai 2019.