Renaud hospitalisé : Vive inquiétude sur son état de santé

Renaud aurait renoué avec la bouteille mais se fait aider. Ce lundi 24 septembre 2018, nos confrères du Midi Libre annoncent que le chanteur de 66 ans est en cours de sevrage au pôle addictologie de la clinique du Parc, à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier.

Selon nos confrères, l'artiste a été pris en charge ce week-end "dans un état préoccupant" en raison de "problèmes chroniques d'alcool". Le Midi Libre précise que la clinique du Parc est l'"un des rares établissements de santé privés à disposer d'une telle unité". Selon les informations du magazine Paris Match, c'est de son propre chef que Renaud est traité dans cette clinique.

Dimanche, la veille de la publication de ces informations par le Midi Libre et Paris Match, un message sur la page Facebook officielle du chanteur évoquait un simple "check-up", dont les résultats sont positifs, et une "petite semaine à la clinique".

En janvier 2016, le chanteur annonçait sur Facebook être sobre depuis 108 jours. Il avait même diminué sa consommation de cigarettes. Dans la foulée, il publiait son album Toujours debout. Le succès fut au rendez-vous, il a reçu une Victoire de la musique et une grande tournée a été organisée. David Séchan, frère jumeau de Renaud et photographe, a expliqué que l'ambiance était studieuse sur le Phénix Tour et que l'alcool y avait été interdit. Renaud a terminé sa grande tournée par la Fête de l'humanité les 9 et 10 septembre 2017.