Renaud, son combat contre l'alcoolisme : Axelle Red exprime sa "peine"

Axelle Red revient dans les bacs avec un nouvel album baptisé Exil. Actuellement en pleine promotion de cet opus composé de titres personnels, la chanteuse belge qui a fêté son 50e anniversaire au mois de février enchaîne les live. Au cours de celui réalisé pour Gala, la talentueuse rousse s'est confiée sur un artiste avec lequel elle a partagé de nombreuses scènes, notamment à l'époque de la sortie de leur duo à succès Manhattan Kaboul : Renaud.

Alors que l'interprète de Mistral gagnant a récemment séjourné en maison de repos, à sa demande, Axelle Red a évoqué sa fragilité notamment liée à son addiction à l'alcool : "Un artiste est déjà très vulné­rable et fort en même temps." La chanteuse aimerait qu'une solution durable soit proposée aux personnes souffrant de ce mal. "Il faudrait que la méde­cine trouve une solu­tion car on peut pas juste se dire qu'on a arrêté l'al­cool, il faut à un moment qu'on donne une aide, qu'on les suive plus, qu'on leur donne des supplé­ments natu­rels. Car ce n'est pas qu'une ques­tion de volonté, Renaud, il ne manque pas de volonté, et ça me fait de la peine, ça me fâche", a-t-elle déploré.

Visiblement très concernée par l'état de santé de Renaud, qui n'est pas aussi alarmant que ce qui a pu être dit, Axelle Red a également évoqué sa relation particulière avec Renaud. Malgré son fort attachement au chanteur, elle se considère pas comme l'une de ses amies stables. "J'adore Renaud, c'est quelqu'un que j'ai dans le coeur. On n'est pas des amis au quoti­dien, mais quand on se voit, c'est très profond, quand on s'ap­pelle, c'est une heure et demi. Quand il va mal, j'ai toujours un peu la honte de l'appe­ler puis après, quand je le fais, je suis contente", a-t-elle partagé avec beaucoup d'honnêteté et de sensibilité. Des mots qui ne manqueront sans doute pas de toucher Renaud.