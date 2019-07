Renaud : Surveillé 24 heures sur 24 par 2 assistants sans qui "il serait mort"

Deux ans de silence médiatique et, finalement, une interview accordée au journal Le Parisien, ce dimanche 14 juillet 2019. Le chanteur Renaud fait le point sur sa vie actuelle, entre préparation d'un nouveau disque et remise en forme après des ennuis de santé. Pour l'aider, il peut compter sur deux assistants.

Le chanteur de 67 ans a ainsi révélé au Parisien que depuis quatre ans maintenant, il est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par deux hommes : Pierre, 37 ans, et Bloodi, 53 ans. Ils "connaissent l'artiste depuis une quinzaine d'années et ont noué des liens d'amitié. À tel point qu'en 2015, l'entourage du chanteur leur propose de veiller sur lui pendant l'enregistrement de son nouvel album, le premier depuis sept ans", écrivent nos confrères. Le premier habite près de Moulins (Allier) avec sa femme et ses trois enfants et occupe le métier de facteur alors que le second réside vers Lyon (Rhône) lui aussi avec sa femme et ses deux enfants. Le duo alterne leurs gardes auprès de Renaud, aussi bien à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) qu'à Paris.

Prenant bien soin d'écarter toute polémique sur ce qui peut ressembler, sur le papier, à une forme de tutelle, ils s'expliquent : "Trois mots résument nos rapports avec Renaud : confiance, fidélité et intégrité. Nous, on n'a rien à lui vendre. On s'entend super bien tous les deux et c'est indispensable. Car, comme d'autres, on aurait pu se barrer aux premières difficultés. Et il y en a eu ! L'enregistrement de l'album, les trois cures en clinique [l'artiste repris son combat contre l'alcool l'an dernier, NDLR] ! (...) On est très protecteurs avec lui, on lui remonte parfois les bretelles, on le protège, y compris de lui-même. Il serait mort si on n'était pas là. C'est pour ça aussi, je pense, que sa famille a confiance en nous."

Et Renaud, qui va sortir un nouveau disque intitulé Les mômes et les enfants d'abord à l'automne prochain tout en produisant le nouvel album de son ami Dave, de confirmer les propos de ses assistants. "Grâce à eux, je ne suis jamais seul. (...) Ils ont plein de rôles. Chauffeurs, cuisiniers, gardes du corps, comptables... C'est la première fois que j'ai des assistants. Ils m'écoutent, me conseillent. Parfois même sur l'album. Ils me rassurent. Tout le temps", confesse-t-il. Des assistants qui veillent aussi à sa santé puisqu'il a de la rééducation tous les matins. "Je me suis cassé en janvier les deux radius, les deux cubitus, les deux poignets. J'ai porté des attelles pendant deux mois, je ne pouvais plus rien faire, plus manger, plus signer un autographe. Mais ça va mieux", jure-t-il.

Thomas Montet