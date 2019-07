Renaud encore très fatigué : "Il n'est pas en très, très grande forme..."

Samedi 29 juin 2019, Renaud a fait sa première apparition publique depuis les obsèques de son frère, Thierry Séchan, en janvier. Le chanteur, immense auteur et interprète de Morgane de toi et de Mistral gagnant, était le parrain du 31e Grand Prix des personnalités du tournoi de pétanque de L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, un petit village où il est installé depuis quelques années.

Parmi les personnalités qui ont participé à ce tournoi se trouvaient Dave, Tex, Jean-Jacques Bourdin et Patrice Laffont, Jean-Pierre Castaldi ou encore Pierre-Jean Chalençon (Affaire conclue). Le journaliste Gérard Leclerc. Ce dernier, invité lundi 1er juillet dans L'Heure des pros, présentée par Pascal Praud sur CNews, en a profité pour donner quelques nouvelles du chanteur : "Il a donné le coup d'envoi, il est encore fatigué. Il n'est pas en très, très grande forme, mais bien évidemment, il a toute sa tête. On parle avec lui, mais il est encore, tout de même, très fatigué. Il marche difficilement. Surtout, il s'anime, il était très, très heureux d'être là-bas. Donc il est heureux d'être avec des gens, de pouvoir parler, etc."

Renaud, qui travaille sur un album pour enfants, a vécu un début d'année très douloureux. Le 9 janvier, Thierry Séchan, l'un de ses frères, était emporté par un AVC. Il avait 69 ans. Quelques jours plus tard, c'est leur mère Solange qui mourait à son tour. Pour couronner le tout, Renaud a fait une vilaine chute dans un escalier deux jours après les obsèques de Thierry. Il s'est cassé les deux poignets.

Le 16 juin, Lolita Séchan, dessinatrice et auteure de bande dessinée, souhaitait une belle fête des Pères à Renaud. La jeune artiste de 38 ans, dont la mère est Dominique Quilichini, première épouse de Renaud, a publié pour l'occasion une vieille photo de vacances la montrant avec son père en plein jeu. En légende, un message aussi tordant qu'adorable : "Un père, c'est un type qui sait s'adapter aux passions de sa fille (et qui porte de tout petits maillots)."