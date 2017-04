Renaud : Une façon punchy d'annoncer pour qui il va voter !

C'est via Facebook et une page de fans sur laquelle il se rend régulièrement et écrit de temps en temps que le Renaud révèle pour quel candidat il va voter à la fin du mois. Alors que l'élection présidentielle entame sa dernière ligne droite, Emmanuel Macron peut compter sur un nouveau ralliement, celui du chanteur français engagé de 64 ans.

Déçu par le Parti socialiste qu'il a longtemps soutenu, par François Fillon en qui il voyait pourtant un "parfait honnête homme" comme il l'avait confié il y a tout juste un an au JDD, l'incontournable de la chanson française prend les devants. Persuadé que les médias vont bientôt lui demander quel bulletin il mettra dans l'urne, l'artiste déclare avec le franc-parler qu'on lui connaît : "Je réponds une fois pour toute Macron. Le seul qui me paraît intègre, le seul sans parti, le seul sans casserole au cul et la seule alternative aux Le Pen et aux Fillon." Pour illustrer son propos certifié par sa maison de disques, Renaud a choisi une photo de lui le présentant à la terrasse d'un bar, cigarette à la main et majeur levé. "Quant au PS divisé entre Hamon et Mélenchon, j'eusse voté pour eux s'ils avaient trouvé une alliance mais il semble que se soit râpé, problèmes d'ego personnels. Quant aux petits candidats, ils représentent tellement peu que voter pour eux ou s'abstenir, ce n'est que du pain béni pour l'extrême-droite. Longue vie à En marche !, poursuit Renaud avant de signer son message de son nom. Comme on pouvait s'y attendre, la prise de position de l'artiste populaire n'a pas tardé à faire réagir, notamment ses fans. Renaud a longtemps été fasciné par François Mitterrand, à qui il envoyait toujours des copies de chacun de ses disques à leur sortie.