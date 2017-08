Ric Flair : Admis dans un état critique, le héros de la WWE est un "survivant"

Ric Flair est "un battant", rappelait sa fille Ashley (qui catche sous l'alias Charlotte) ; c'est "un survivant", affirme à présent sa porte-parole. Hospitalisé dans un état critique et souffrant d'atteintes multiples aux organes, le grand héros du catch américain, âgé de 68 ans, semble en passe de se tirer de ce mauvais pas, même s'il convient de rester prudent...

Amené par sa fiancée Wendy Barlow dans un hôpital d'Atlanta vendredi 11 août 2017 en raison de sévères douleurs abdominales, Ric Flair avait dû subir le lundi suivant une intervention chirurgicale dont la nature exacte n'a pas été divulguée - la compagne de la légende de la WWE s'est contentée de démentir la rumeur d'une occlusion intestinale. Une semaine plus tard, le "Nature Boy", qui avait été plongé dans un coma artificiel, est toujours en soins, mais "est éveillé, communique et fait des progrès", selon sa représentante, Melinda Morris Zanoni, qui a donné samedi de ses nouvelles via Twitter.

Comme pour illustrer l'évolution positive de la situation, celle-ci a glissé que Ric Flair a même fait son numéro de star du catch auprès d'une infirmière. "Alors quiconque le connaît sait que c'est un très, très bon signe", poursuit l'attachée de presse, qui ne cache pas pour autant qu'il a connu des "complications" et qu'il a besoin de beaucoup de repos.

En le qualifiant de "survivant", Melinda n'a pas choisi le terme au hasard : outre le fait qu'il ait été frappé par la foudre dans les années 1970, Ric Flair (Richard Morgan Fliehr, de son vrai nom), largement considéré comme le plus grand catcheur professionnel de tous les temps et sacré champion du monde entre 16 et 25 fois selon les acceptions, a réchappé le 4 octobre 1975 d'un crash d'avion à Wilmington (Caroline du Nord) dans lequel il a eu la colonne vertébrale brisée en trois endroits. Alors âgé de 26 ans, les médecins lui avaient dit qu'il ne remonterait jamais sur un ring... Huit mois plus tard, il combattait de nouveau, prêt à mener la carrière la plus exceptionnelle qui soit.

En 2015, dans un podcast, le catcheur sexagénaire révélait jouir d'une santé de fer et d'une condition physique optimale qui défient l'entendement des médecins.

Marié et divorcé à quatre reprises, Ric Flair a eu quatre enfants de ses deux premières couches : Meghan et David, dont la mère est Leslie Goodman, et Ashley (Charlotte) et Reid, lequel est mort en mars 2013 d'une overdose accidentelle. Depuis 2013, il est en couple avec Wendy Barlow, qu'il a demandée en mariage en juillet 2016.