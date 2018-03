Richard Berry inconsolable : Son père est mort, 3 mois après le décès de sa mère

A la disparition de sa maman, Richard Berry s'était également fendu d'un message bouleversant. "La dernière fois que maman a serré ma main. Ma petite mère s'est éteinte le jour de son anniversaire. Vendredi 1 décembre. Une femme exceptionnelle, tellement en avance sur son temps. Une sage. Ma mère. Ma petite mère. Maman. Une peine inconsolable", avait-il écrit.

Une nouvelle épreuve pour le clan Berry, qui devra se serrer les coudes dans cette période hivernale douloureuse. Stella et Maurice Benguigui ont engendré une fratrie unie puisque Richard Berry (marié à Pascale Louange, mère de sa petite Mila, 4 ans) est proche de sa soeur Marie (à qui il avait fait don d'un rein en 2005) et de son frère Philippe, sculpteur et papa de Marilou.