Richard Hatch : L'acteur de Battlestar Galactica est mort...

Triste nouvelle pour les adeptes de la série Battlestar Galactica. L'acteur américain Richard Hatch, qui incarnait le personnage de Capitaine Apollo dans la première version de ce show diffusé à la fin des années 1970, est mort.

Comme le rapporte le site TMZ.com, Richard Hatch est décédé le 7 février 2017, à Los Angeles, a l'âge de 71 ans. L'acteur a succombé à son cancer du pancréas après avoir été admis à l'hôpital, en soins intensifs, quelques semaines plus tôt. Le comédien avait marqué de son empreinte le petit écran américain en commençant sa carrière dans la série All My Children back, en 1970 avant de se faire connaître des amateurs de science-fiction grâce à Battlestar Galactica, série grâce à laquelle il sera même nommé aux Golden Globe pour son interprétation de Capitaine Apollo. Lorsque le show avait été rebooté en 2004, les producteurs avaient à nouveau fait appel à lui mais pour jouer le personnage de Tom Zarek, un ancien terroriste devenu politicien.

Au cours de sa carrière, qui s'est majoritairement déroulée à la télévision, Richard Hatch est aussi apparu dans les séries The Streets of San Francisco, La Croisière s'amuse, Dynasty, Santa Barbara ou encore Alerte à Malibu.

Thomas Montet