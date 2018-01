Ricky Martin, installé avec son fiancé et ses fils, ouvre les portes de sa villa

Ricky Martin et son fiancé Jwan Yosef sont en couverture du magazine Architectural Digest, dans son édition de février 2018 et le beautiful couple fait des confidences. Les amoureux vivent désormais sous le même toit, à Los Angeles.

Originaire de Porto Rico, longtemps domicilié à Miami mais fréquemment en spectacle aux quatre du coins du globe, Ricky Martin est un citoyen du monde. Le chanteur et comédien de 46 ans a même trouvé l'amour auprès de l'artiste de Jwan Yosef, né en Syrie d'un père kurde et d'une mère arménienne et qui a passé son enfance en Suède avant de s'installer à Londres ! Difficile pour le couple, qui s'est fiancé l'an dernier et va se marier cette année, de choisir un point de chute ? Oui mais non... "Nous avions pris en considération Londres ou New York mais on a décidé de louer une maison à Los Angeles pour un mois, afin d'en ressentir les vibrations. Los Angeles nous a totalement happés, on a adoré. À la fin du mois, on savait que c'était là qu'on voulait vivre", a raconté le chanteur.

Les amoureux ont donc trouvé leur nid et Jwan est même très bien accueilli par les jumeaux de Ricky Martin, les craquants Matteo et Valentino (7 ans). "Ils sont nés sur la route. Ils sont habitués à passer deux semaines dans un endroit puis devoir bouger. Nos enfants sont stables quand nous sommes réunis. Peut importe ce qui passe, c'est ça notre maison", dit-il.

Outre ses concerts à Las Vegas, Ricky Martin a aussi tourné dans la très attendue série American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace.