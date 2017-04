Rihanna et Drake : Invités au même anniversaire, les ex s'ignorent

Le monde est petit, et celui des stars encore plus ! Rihanna et Drake en ont fait l'embarrassante expérience ce week-end, au cours d'une fête d'anniversaire. Tous les deux invités, les ex se sont soigneusement évités...

L'événement a eu lieu ce dimanche 9 avril dans le quartier de Leimert Park, à Los Angeles. Un petit garçon prénommé Chace y a célébré son anniversaire. Rihanna et Drake comptaient parmi les invités du jeune homme. Ils apparaissent sur des photos en compagnie de l'adorable birthday boy, ainsi que dans plusieurs vidéos publiées par d'autres convives présents.