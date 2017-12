Rihanna s'est-elle fiancée ? Le joli diamant à son annulaire qui intrigue...

Bien entendu, ce bijou (qui n'a jamais été vu sur elle auparavant) pourrait être un simple accessoire sans la moindre signification. Sauf que, voilà maintenant plusieurs mois que l'interprète de Diamond file le parfait amour avec l'héritier saoudien Hassan Jameel, dont la famille possède les droits sur le concessionnaire automobile Toyota au Moyen-Orient et ceux du championnat d'Arabie saoudite de football. Et à en voir le sourire ravi de Riri, il y a fort à parier que ce bijou est bel et bien une bague de fiançailles... Il n'y a donc plus qu'à patienter avant une éventuelle confirmation.

En couple depuis moins d'un an, Rihanna et Hassan Jameel (connu pour avoir également un temps fréquenté la Panthère Naomi Campbell) se montrent très discrets au sujet de leur relation. La dernière fois que les tourtereaux ont été vus, c'était fin octobre à Boston pour Halloween. "Elle était habillée en Kylo Ren de Star Wars et Hassan portait un costume de pingouin. Ils étaient super agréables et amicaux", avait déclaré une source au magazine Us Weekly.