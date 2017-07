Rob Kardashian coupe les vivres à Blac Chyna : Surprenante réaction de la bimbo

La guerre continue entre Rob Kardashian et Blac Chyna. Depuis quelques jours, les parents de la petite Dream (9 mois) se battent sans répit sur les réseaux sociaux.

Après que le seul fils de Kris Jenner ait publié des photos dénudées de son ex-fiancée, et qu'elle se soit affichée dans les bras d'un autre homme, le prospère businessman à la tête d'une entreprise de chaussettes grand luxe a finalement décidé de lui couper les vivres !

D'après les informations du site américain TMZ, le frère de Kim Kardashian ne paiera plus le loyer de la maison qu'occupent Blac Chyna et sa fille dans le quartier de Tarzana. Il a aussi repris les deux voitures de luxe qu'il lui avait offert ainsi que les bijoux.

Pourtant, les journalistes du tabloïd en ligne croient savoir que l'ancienne strip-teaseuse n'en aurait pas grand chose à faire. La meilleure amie d'Amber Rose a mis suffisamment d'argent de côté, grâce à ses nombreuses apparitions en boîte de nuit ainsi que les bénéfices de leur émission de télé-réalité, pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille.

Si elle n'en a, à priori, pas ou plus à son argent, en revanche elle souhaiterait surtout qu'il prenne ses distances et la laisse mener sa vie, comme bon lui semble - elle a d'ailleurs été surprise en train d'embrasser un mystérieux inconnu à la sortie d'une boîte de nuit, pas plus tard qu'hier (jeudi 6 juillet). La seule ombre au tableau : la garde de leur petite fille.

Des sources proches de l'ancien couple affirment que Rob souhaiterait élever le bébé tout seul, ce qui, pour l'instant, ne semble pas contrarier Blac Chyna plus que ça. Il faut dire que la sulfureuse bimbo est plutôt très occupée ces derniers temps et que son ex Tyga est celui qui élève en grande partie leur fils King Cairo (4 ans).

Ca serait sans doute bien la première fois que les stars de l'émission Rob & Chyna arriveraient à se mettre d'accord. Comme le précise le site américain, ni l'un ni l'autre n'ont intérêt à se présenter devant le juge pour tenter de régler leurs différends, traînants l'un comme l'autre plusieurs casseroles derrière eux.

Coline Chavaroche