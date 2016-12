Rob Kardashian et Blac Chyna : L'avènement d'un couple improbable

Qui eut cru, un an plus tôt, que Rob Kardashian finirait avec Blac Chyna ? Aucun membre de l'Incroyable Famille Kardashian n'aurait probablement misé une seule cacahuète là-dessus. Et pour cause, l'ancienne stripteaseuse de 28 ans n'est autre que l'ex-fiancée du rappeur Tyga, qui fréquente actuellement la benjamine du clan, Kylie Jenner. Une situation d'autant plus tendue que les deux ex ont eu un fils, le petit King Cairo, âgé de 4 ans, et que Blac Chyna et Kylie se détestent cordialement, la première reprochant à la seconde de lui avoir volé son fiancé.

Pourtant en janvier de l'année passée, l'annonce fait l'effet d'une petite bombe : Rob et Blac Chyna sont bel et bien en couple. Au sein du clan, c'est l'apocalypse. Kylie, qui se sépare temporairement de son chéri, se sent "trahie" par son frère tandis que Khloé est furieuse d'avoir appris la nouvelle à travers la presse. Mais Kim Kardashian et la matriarche du clan, Kris Jenner, tentent rapidement d'apaiser les tensions, ravies de voir le jeune homme de 29 ans sortir enfin de sa dépression, après être resté trois ans enfermé dans sa chambre à broyer du noir.

La famille Kardashian se retrouve rapidement au pied du mur. Au mois d'avril dernier, Rob et Blac Chyna confirment leurs fiançailles avant d'annoncer qu'ils attendent un heureux événement. Une aubaine pour le couple qui négocie un gros chèque pour réaliser une télé-réalité qui leur sera consacrée ainsi qu'aux préparatifs de leur mariage et à la naissance du futur bébé. Au cours de l'été, Rob & Chyna est diffusée sur E! Entertainment.

Au fil des épisodes, le couple se déchire, se sépare et se rabiboche. En coulisses, les soeurs Kardashian sont outrées de voir leur frère délaisser sa femme enceinte et s'inquiètent pour l'avenir du bébé. Contre toute attente, elles finissent par prendre le parti de Blac Chyna qui tente tant bien que mal de faire face à la situation. Rob Kardashian, à nouveau en proie à ses vieux démons, fuit le domicile conjugal qu'il ne regagnera qu'à la naissance de sa petite fille, prénommée Dream. Le bébé de la réconciliation pour Blac Chyna et Rob qui ont fini par se rabibocher grâce à leur enfant, déjà star des réseaux sociaux.

