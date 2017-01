Robbie Rogers : Le footballeur bientôt marié avec Greg Berlanti !

En voici au moins un pour qui l'année 2016 aura été joyeuse ! Le footballeur américain Robbie Rogers, devenu papa cette année, va se marier ! Il s'est fiancé avec son compagnon Greg Berlanti, peu avant le passage à la nouvelle année.

C'est sur son compte Instagram que le footballeur de 29 ans a annoncé l'heureuse nouvelle en postant un cliché de lui et de son chéri, le producteur de télévision de 44 ans, Greg Berlanti. "Merci à tous ceux qui, avant nous, ont pu rendre ce moment possible... Je me sens extrêmement chanceux et béni de finir l'année 2016 en étant fiancé à l'amour de ma vie. Bonne année !", a-t-il écrit. De son côté, Greg Berlanti a lui aussi partagé le fond de sa pensée. "2016 a été mémorable pour de nombreuses raisons, pour moi, c'est l'année où mon coeur a doublé de volume. D'abord, quand mon fils Caleb est né. Et ensuite, il y a quelques jours, quand je me suis fiancé à mon âme soeur. J'avais rêvé que ces deux choses se produisent, je ne suis pas certain que je croyais réellement qu'elles soient possibles", a-t-il dit.

Robbie Rogers, qui évolue dans l'équipe des Los Angeles Galaxy, et son chéri, ont accueilli un petit Caleb, âgé de 10 mois, né grâce à une mère porteuse en février dernier.

Thomas Montet