Robbie Williams révèle qu'on lui a trouvé des "anomalies" dans le cerveau

En septembre dernier, Robbie Williams avait inquiété ses fans après avoir brutalement annulé les deux dernières dates de sa tournée européenne prévues à Saint-Pétersbourg et Moscou. Sans trop s'avancer, le chanteur de 43 ans avait justifié cette décision en avançant des raisons médicales, se disant simplement "malade".

Trois mois plus tard, l'interprète de Feel révèle ce qu'il s'est passé. Interviewé par le tabloïd anglais The Sun, le papa de Theodora (5 ans) et Charlton (3 ans) a confié qu'il avait été secrètement hospitalisé pendant une semaine, peu de temps après son concert à Zurich le 2 septembre. À l'issue de ce show, l'artiste s'est soudainement senti très mal. "Mon bras gauche était engourdi et je n'arrêtais pas de baver d'un côté de ma bouche. J'avais une migraine et j'avais aussi des difficultés à respirer. Je ne pouvais pas respirer normalement", a-t-il déclaré.

Seul à l'hôpital

Appelé dans les coulisses de son concert, un médecin l'a examiné, lui donnant ensuite son feu vert pour continuer sa tournée. Mais avant de se rendre en Russie, Robbie Williams voulait à tout prix rentrer à Londres pour passer des examens médicaux plus poussés. "J'ai fait des tests sanguins, plusieurs scanners dont un pour mon coeur et un pour mon cerveau. Ils ont trouvé des anomalies, dont quelque chose dans mon cerveau qui ressemblait à du sang. C'était évidemment très effrayant, et ils m'ont transféré directement en soins intensifs. C'était très étrange de quitter soudainement la tournée pour me retrouver en soins intensifs, mais c'est là que je me suis retrouvé", a-t-il expliqué.

L'épouse du chanteur, Ayda Field, se trouvait à ce moment-là aux États-Unis avec leurs deux enfants. C'est donc seul que Robbie Williams a dû faire face à cette frayeur médicale. "J'étais alité, attaché à des tubes. Mais j'étais avec des gens qui prenaient soin de moi, 24 heures sur 24. J'étais désorienté et j'avais peur, mais je savais que j'étais au bon endroit. Et, peut-être, naïvement, je sentais que tout irait bien", a-t-il poursuivi.

J'ai 43 ans, pas 23 ans

Après une semaine d'observation et de soins, Robbie Williams est finalement sorti de l'hôpital, autorisé à retrouver sa famille aux États-Unis. Contraint au repos pendant deux mois, il s'était montré discret durant toute cette période, désireux de se concentrer uniquement sur sa convalescence. Le chanteur n'a pas donné de détails concernant sa mystérieuse maladie, mais il a admis que cette frayeur avait été "une prise de conscience" qui lui a permis d'ouvrir les yeux sur son mode de vie. "J'imagine que cela m'a appris que j'ai 43 ans, pas 23 ans, et que j'ai besoin de mieux prendre soin de mon mental et de mon corps. J'ai commencé à faire du yoga et des pilates, je médite. Je suis quelqu'un de très anxieux, et cela prenait beaucoup de place dans ma vie, donc je devais trouver une façon de mieux gérer mes angoisses. Toute cette expérience m'a fait très peur, parce que j'avais déjà vécu des moments difficiles avant mais j'avais 23 ans, ou 27 ans, ou 32 ans. Quand on est sur cette planète depuis quarante-trois ans, on réalise que, même si on a tout ce qu'il faut, on n'est pas invincible. Donc à partir de maintenant, je vais prendre soin de moi bien attentivement", a-t-il conclu.

Robbie Williams a toujours parlé ouvertement de ses problèmes de santé. Cela fait des années que le chanteur se bat contre la dépression. Ancien alcoolique et autrefois accro aux drogues, il est sobre depuis maintenant plusieurs années. Une vraie victoire pour celui qui a brièvement cru en septembre dernier que son heure était arrivée.