Robert Anker (Diversity) : Mort tragique du danseur de 27 ans...

Il était l'un des membres fondateurs de Diversity, groupe anglais de danse hip-hop ayant remporté en 2009 la troisième édition du télé-crochet Britain's Got Talent. Selon les informations du Daily Mail, Robert Anker est mort jeudi 27 juillet 2017 après un tragique accident de voiture survenu au Canada. Il était âgé de 27 ans.

L'an dernier, le jeune chorégraphe avait quitté son groupe et son Angleterre natale (il est originaire de l'Essex, mais vivait depuis plusieurs années à Londres) pour déménager à Toronto afin de rejoindre sa petite amie. Le couple s'était marié le 20 septembre 2016 lors d'une cérémonie intime organisée à Montego Bay, en Jamaïque. Très actif sur Instagram, le jeune marié publiait régulièrement des photos prises au côté de sa femme, clamant son amour pour elle et évoquant toute l'admiration qu'il lui portait. Le 6 mars dernier, il s'était également affiché avec le bébé d'un ami, glissant ses envies de paternité. "J'aime les enfants et j'ai hâte du jour où j'en aurai un", avait-il tendrement écrit.