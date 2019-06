Robert de Niro en plein divorce : son ex-femme réclame la moitié de sa fortune

Le dernier chapitre de l'histoire de Robert de Niro et Grace Hightower est à l'image de ce qui a précédé : tumultueux. Ils se sont rencontrés en 1987, se sont mariés en 1997, ont divorcé deux ans plus tard mais se se sont remariés en 2004. Malheureusement, cette seconde chance n'a pas fonctionné puisque Robert de Niro a demandé le divorce le 13 décembre 2018. Depuis, les deux ex-époux se livrent une guerre sans pitié, d'abord pour leurs enfants : parents d'un fils autiste, Eliott (21 ans), et d'Helen Grace (7 ans), Grace et Robert se disputent la garde de leurs deux enfants.

A présent, la tension est montée d'un cran dans la procédure qui oppose les deux ex-époux. Jeudi 6 juin 2019 à la Cour suprême de Manhattan, Grace Hightower a réclamé la moitié de la fortune de Robert de Niro. Initialement, le contrat de mariage stipulait que Grace avait droit "uniquement" à une pension annuelle d'un million de dollars, 6,5 millions de dollars en espèces et en biens ainsi que la moitié de la valeur d'un appartement.

Pourtant, Grace soutient que le contrat de mariage lui donne également droit à la moitié de ce que Robert de Niro a acquis et gagné pendant leur remariage. Or, depuis son remariage en 2004, Robert de Niro a gagné plus de 300 millions de dollars. Allan Mantel, l'avocat de Grace Hightower a ainsi déclaré pendant l'audience : "Depuis 2004, De Niro a généré 300 millions de dollars via 35 entreprises et 38 films." Grace Hightower estime également avoir droit à 50% de plus de ce qu'il a gagné avec sa part dans le restaurant Tribeca Grill, le Greenwich Hotel et Canal Productions. Ainsi, "son revenu total est supérieur à 500 millions de dollars", a avancé avec véhémence l'avocat de celle-ci. Ce à quoi le juge Matthew Cooper s'est alors permis de répondre avec une pointe d'humour : "Maintenant, ses revenus vont chuter, étant donné que l'avocat spécial Robert Mueller est absent de la série" (Robert de Niro a interprété ce personnage dans l'émission Saturday Night Live).

De son côté, l'avocate de De Niro, Caroline Krauss-Browne, a déclaré au sujet de Grace Hightower : "Elle cherche essentiellement chaque morceau de papier, des reçus de De Niro pour les repas sur les plateaux de tournage, la garde-robe, les relevés de paie de chaque employé du Nobu, les frais de carte de crédit. Tout cela remonte à 15 ans."

Une guerre qui semble décidément bien loin d'être terminée.