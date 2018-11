Robert De Niro, célibataire à 75 ans : "Une période de transition difficile..."

Robert De Niro se confie sur sa rupture. Il y a quelques jours, la presse avait révélé que l'acteur de 75 ans s'était séparé de celle qui partageait sa vie depuis plus de trente ans, Grace Hightower (63 ans). Le couple, qui était marié depuis 1997, a eu deux enfants : Elliott (20 ans) et Helen Grace (bientôt 7 ans et née de mère porteuse).

Dans un communiqué transmis à People le 27 novembre 2018, la star oscarisée a confirmé la fin de son mariage. Robert De Niro a également tenu à adresser un élégant clin d'oeil à son ex-compagne. "Grace et moi avons deux beaux enfants ensemble. Nous entrons dans une période de transition dans notre relation qui est un processus difficile mais constructif. Je rends hommage à Grace en tant que mère merveilleuse et demande l'intimité et le respect de la part de tous à mesure que nous développons nos rôles en tant que partenaires dans le rôle parental", a-t-il écrit.