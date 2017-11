Robert Hirsch : Mort de l'immense acteur de théâtre

Le comédien Robert Hirsch est mort à l'âge de 92 ans, une triste nouvelle annoncée à l'AFP par son producteur Francis Nani, directeur du théâtre du Palais-Royal. Passionnée par son métier, cette grande figure du théâtre trouvait dans l'art une force à nulle autre pareille. Le sociétaire honoraire de la Comédie-Française – qu'il a quittée en 1974 – avait connu la gloire grâce à son rôle d'Arlequin dans La Double Inconstance de Marivaux.

En 2015, la santé de Robert Hirsch s'était fragilisée. Il avait été victime d'un malaise en pleine représentation de la pièce Le Père, écrite pour lui par Florian Zeller. Un spectacle pour lequel l'artiste originaire de de L'Isle-Adam (Val d'Oise) a reçu le Molière du meilleur comédien du théâtre privé.

Acteur multirécompensé, il avait remporté six Molière mais aussi le César du meilleur second rôle pour le film Hiver 54, l'abbé Pierre avec Lambert Wilson. Mais son amour de la scène prévalait sur le septième art, Robert Hirsch en avait parlé au Parisien il y a près de trois ans : "Quand je ne joue pas, je ne fais rien. Je suis complètement inutile. Je ne m'ennuie pas, mais je ne sers à rien. (...) Je n'ai jamais pensé à une fin de carrière, je ne me suis jamais dit que j'arrêterais à tel âge. Je hais la retraite. Le théâtre, c'est ce qui me fait vivre. De là sont venues mes plus grandes joies et mes plus grandes déceptions. J'ai été heureux pendant un moment dans ma vie privée, mais ce n'est jamais passé avant le théâtre."