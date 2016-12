Robert Sepulveda Jr : Le "Bachelor" gay se dénude pour son calendrier

Le nom de Robert Sepulveda Jr. ne vous dit probablement rien, cet Apollon à la barbe et aux cheveux poivre et sel a pourtant marqué le monde de la télévision. Il est devenu en 2016 le tout premier Bachelor gay.

Choisi pour endosser le rôle de prince charmant dans l'émission Finding Prince Charming – présentée par l'ex-chanteur des NSYNC Lance Bass et diffusée sur la chaîne Logo – Robert Sepulveda Jr. s'est ainsi retrouvé face à 13 prétendants. Designer d'intérieur de 33 ans, le Bachelor gay a ainsi passé plusieurs semaines avec eux dans une maison paradisiaque pour finalement choisir un jeune homme prénommé Eric.

Alors que le final de Finding Prince Charming a été diffusé au mois de novembre, Robert Sepulveda Jr. utilise sa toute nouvelle notoriété pour sortir un calendrier en édition limitée, baptisé Rented. En même temps qu'il se dénude au fil des mois, le Bachelor invite à se mobiliser pour une cause qui lui tient particulièrement à coeur : les travailleurs du sexe.

Après sa participation à Finding Prince Charming, Robert Sepulveda Jr. a révélé avoir été escort par le passé. Sur le site qu'il a créé pour son calendrier, le jeune Américain confie également qu'il a été violé à l'âge de 19 ans. Parce qu'il n'a absolument pas honte de son parcours, il souhaite avant tout envoyer un message d'espoir : "Vous êtes dignes, vous n'êtes pas brisés. Vous êtes beaux, puissants et méritez de la dignité et de l'amour." On comprend alors mieux pourquoi le Bachelor pose avec une liasse de billets sur l'une des photos de son calendrier. Un souvenir de son passé d'escort. L'argent récolté grâce à sa vente sera reversé à l'association The Sex Workers Project.