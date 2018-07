Robin Wright face au scandale Kevin Spacey: "On a tous été surpris et attristés"

Après avoir dévoilé un avant-goût de son interview exclusive avec Robin Wright, le Today Show de NBC a mis en ligne et en intégralité la rencontre entre l'actrice américaine et Savannah Guthrie. Plusieurs questions tournent évidemment autour du scandale qui a entaché la 6e saison d'House of Cards – que Netflix diffusera en octobre 2018 – et provoqué l'éviction de Kevin Spacey.

L'interprète de Claire Underwood, qui joue la femme de Spacey dans House of Cards, a tout d'abord réagi sur son état d'esprit et sa réaction, ainsi que sur celle de l'équipe de la série politique, lorsque Anthony Rapp a raconté publiquement que Kevin Spacey l'avait agressé sexuellement lorsqu'il avait 14 ans.

"Je pense que nous avons tous été surpris, et en définitive, tristes", confie prudemment Robin Wright, avant d'affirmer que la production a cherché à "aller de l'avant" et de se dire "soulagée que l'on ait pu terminer la série comme prévu". L'actrice va s'employer à rester vague, sans jamais condamner ni prendre réellement position. "Kevin et moi, nous nous connaissions seulement entre 'Action' et 'Coupez', et les pauses en plateaux sur lesquels nous rigolions beaucoup, a-t-elle poursuivi. Je ne connaissais pas l'homme. Je connaissais l'artiste incroyable qu'il est."

Lorsque la journaliste insiste en lui demandant s'il n'y a rien qui pouvait laisser présager pareil scandale – à ce jour, 15 hommes ont dénoncé Spacey et/ou porté plainte contre lui –, Robin Wright persiste. "Nous étions collègues. Nous ne nous socialisions jamais, assure-t-elle. Il a toujours agi de manière très professionnelle avec moi. Il ne m'a jamais manqué de respect. C'est mon expérience personnelle. C'est la seule sur laquelle je considère avoir le droit de me prononcer."