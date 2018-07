Kevin Spacey et ses "mains baladeuses" : Un acteur connu balance

Kevin Spacey est loin d'en avoir fini avec #MeToo et la libération de la parole. On appris grâce à la BBC ce mercredi 4 juillet 2018 que la police britannique de Scotland Yard enquêtait sur trois nouvelles accusations d'agression sexuelle contre l'acteur américain. La police de Londres avait précédemment confirmé en Angleterre trois autres enquêtes contre l'acteur oscarisé, portant le total à six. Deux des nouvelles agressions auraient eu lieu à Londres en 1996 et en 2008. La troisième se serait déroulée dans la ville de Gloucester en 2013.

Parallèlement à ces nouvelles attaques sur le front judiciaire, la star déchue de la série House of Cards, effacée de son dernier film Tout l'argent du monde, doit affronter un nouveau témoignage. C'est Guy Pearce, invité sur le plateau d'Andrew Denton, qui est revenu sans détour sur leur collaboration durant le tournage de L.A. Confidential en 1997. "Ouais... ouais... Pas facile de parler de ça en ce moment. Incroyable acteur, formidable acteur. Ce fut un moment plutôt difficile avec Kevin, ouais. Il a les mains baladeuses. Heureusement j'avais 29 ans et pas 14", a déclaré le charismatique chéri de Carice Van Houten.

Guy Pearce fait ainsi référence, non sans une pointe de sarcasme, au cas Anthony Rapp. L'acteur aujourd'hui âgé de 46 ans avait été le premier à citer le nom de Kevin Spacey, qui aurait tenté de l'agresser sexuellement alors qu'il avait 14 ans. Kevin Spacey s'était excusé dans un message sur Twitter, dévoilant son homosexualité. De nombreux autres récits – dont un a débouché sur une plainte déposée à Los Angeles – ont suivi, dont celui de Roberto Cavazos. Dans un message sur Facebook, il affirmait "nous sommes nombreux à avoir 'une histoire Kevin Spacey'", précisant "qu'il suffisait d'être un homme de moins de 30 ans pour que Monsieur Spacey se sente libre de nous toucher".