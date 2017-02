Rock'n Roll : Devant Marion Cotillard, Guillaume Canet révèle son "déclic"

Dans deux semaines, Guillaume Canet dévoilera son nouveau long métrage, une comédie intitulée Rock'n Roll dans laquelle il se moque de sa vie au quotidien en tant qu'acteur, père de famille et compagnon de Marion Cotillard.

Dans un making-of, le réalisateur et acteur révèle ce qui a servi de "déclic" à la réalisation de Rock'n Roll et ce qui l'a poussé à casser son image. "J'ai fait une interview avec une journaliste qui me dit qu'elle ne me trouve pas très rock. Je suis sorti de cette interview en me disant 'y a un sujet génial, un mec pas bien dans ses pompes, on lui dit un truc comme ça, et ça peut lui faire péter un câble et le faire basculer', explique-t-il. C'était pour moi cohérent, du moins à ce moment-là de ma vie, de raconter l'histoire de Guillaume Canet et de Marion Cotillard, qui n'est évidemment pas notre histoire, mais de se servir de choses vraies pour aller les détourner, de s'amuser avec soi-même."

"Mon personnage n'a pas l'information de cette espèce de déclic qu'il a eu avec cette journaliste et l'actrice qui lui ont planté un truc dans la tête qui n'ont pas de réalité en fait", explique quant à elle Marion Cotillard qui a accepté de jouer son propre rôle avec une dimension délirante supplémentaire.

L'histoire de Rock'n Roll : Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux. Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu'il n'est pas très "rock", qu'il ne l'a d'ailleurs jamais vraiment été, et pour l'achever, qu'il a beaucoup chuté dans la "liste" des acteurs qu'on aimerait bien se taper... Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy... Guillaume a compris qu'il y avait urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.

En salles le 15 février.