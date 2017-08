Romain (12 coups de midi) : Sur les traces de Christian Quesada et Timothée ?

Depuis samedi 15 juillet 2017, Romain enchaîne les victoires dans les 12 coups de midi sur TF1. Mais qui est le nouveau champion de l'émission de Jean-Luc Reichmann ? À sa première participation, le jeune pompier volontaire de 21 ans, originaire de Viry-Châtillon, a été présenté comme "accro aux quiz sur smartphone, préférant la montagne à la mer et le lait de coco à la crème fraîche".

Romain est le fils d'une bibliothécaire et d'un père qui gère les radars routiers. Quant à lui, après des études de droit, il est désormais décidé à devenir dès que possible pompier professionnel. Et, comme l'étaient ses prédécesseurs Christian Quesada et Timothée, Romain est célibataire.

D'après la voix off des 12 coups de midi, le jeune homme "brûle d'envie de trouver l'amour". Questionné par l'animateur de l'émission, il n'a pas dit le contraire : "Pour l'instant je suis bien, mais si jamais une opportunité se présente, je ne vais pas la refuser !" Rappelons que Christian Quesada a rencontré sa moitié grâce à sa participation au jeu de Jean-Luc Reichmann et que Timothée a reçu quelques messages de prétendantes...

En attendant de savoir si Romain, "le petit pompier de l'été", trouvera la femme de sa vie en marge de l'émission, rendez-vous sur TF1 tous les midi afin de suivre son parcours !