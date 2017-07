Romain Bardet "sentimental" : le Tour fini, la touchante émotion de son père

Au lendemain de l'arrivée finale sur les Champs-Elysées, on découvre dans le journal Le Parisien quelques confidences de Philippe Bardet, père de Romain, sur l'homme qu'est son fils.

Le pudique instituteur a vécu toute la course de l'intérieur et a bien pris la mesure du changement de dimension médiatique de Romain Bardet : "On s'est appelés ou vus sur les journées de repos. Et sur cette fin de Tour, je lui parlais davantage devant le bus. C'est l'endroit privilégié. Mais cette année, c'est plus dur car il est extrêmement sollicité quand il descend du bus. Avant, on pouvait parler au village départ", observe-t-il, glissant toutefois qu'ils se voient "beaucoup plus en dehors des courses". Philippe apprécie notamment comme une "chance" ces "moments privilégiés entre un père et son fils" où il accompagne - en scooter - Romain pendant ses sorties d'entraînement : "On a le temps de s'arrêter. On prend un café, puis on repart. Ces échanges sont appréciables." Il devra toutefois patienter un peu avant de renouer avec ces habitudes, puisque son garçon "va s'isoler quelques jours pour se mettre dans une bulle et laisser retomber la pression".

Le paternel n'a pas besoin de beaucoup de mots pour qu'on sente toute l'affection qui a cours dans la famille Bardet. D'ailleurs, quand il décrit Romain comme un homme qui "ne triche pas et reste naturel", il relie aussitôt ce que le grand public peut voir de lui et ce qu'il est dans l'intimité : "Il ne parle pas énormément, mais c'est un grand sentimental. C'est quelqu'un de très proche de sa famille sans avoir à le dire. On ne peut qu'être comblés d'avoir des enfants comme lui et sa soeur, Lisa." Et d'ajouter, avec un certain sens de la formule : "Le but d'une vie, c'est ça. Bien plus qu'un maillot jaune." Cela étant, les deux ne sont pas incompatibles !